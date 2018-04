Exchange Rates of the Central Bank of Azerbaijan (18.12.2014)

18 December, 2014 10:03

1 USD 0.7844 AZN 1 EUR 0.9684 AZN 1 RUR 0.0131 AZN 1 AUD 0.6384 AZN 1 ARS 0.0917 AZN 100 BYR 0.0072 AZN 1 BRL 0.2889 AZN 1 AED 0.2136 AZN 1 ZAR 0.0676 AZN 100 KRW 0.0711 AZN 1 CZK 0.0351 AZN 100 CLP 0.1272 AZN 1 CNY 0.1263 AZN 1 DKK 0.1301 AZN 1 GEL 0.4110 AZN 1 HKD 0.1011 AZN 1 INR 0.0124 AZN 1 GBP 1.2230 AZN 100 IDR 0.0062 AZN 100 IRR 0.0029 AZN 1 SEK 0.1023 AZN 1 CHF 0.8063 AZN 1 ILS 0.1996 AZN 1 CAD 0.6743 AZN 1 KWD 2.6840 AZN 1 KZT 0.0043 AZN 1 KGS 0.0136 AZN 1 LTL 0.2804 AZN 100 LBP 0.0518 AZN 1 MYR 0.2257 AZN 1 MXN 0.0537 AZN 1 MDL 0.0508 AZN 1 EGP 0.1097 AZN 1 NOK 0.1056 AZN 100 UZS 0.0325 AZN 1 PLN 0.2287 AZN 1 SGD 0.5977 AZN 1 SAR 0.2090 AZN 1 SDR 1.1491 AZN 1 TRY 0.3353 AZN 1 TWD 0.0250 AZN 1 TJS 0.1500 AZN 1 TMT 0.2752 AZN 1 UAH 0.0496 AZN 100 JPY 0.6621 AZN 1 NZD 0.6051 AZN 1 XAU 937.9463 AZN 1 XAG 12.5488 AZN 1 XPT 942.8488 AZN 1 XPD 617.3228 AZN