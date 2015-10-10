Курс евро приблизился к отметке 1,14 доллара

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ 9 октября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones повысился на 0,20% и составил 17 084,49 пункта, индекс S&P 500 на 0,07% - до 2 014,89 пункта, а Nasdaq подорожал на 0,41% - до 4 830,47 пункта.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 повысился на 0,65% - до 6 416,16 пункта, французский индекс CAC-40 подорожал на 0,54% - до 4 701,39 пункта, а германский DAX вырос на 1,04% - до 10 096,60 пункта.

Утром на COMEX стоимость унции золота подорожала на 1,01% и составила 1 155,90 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1358 доллара (+0,73%).