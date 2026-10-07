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    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.10.2026)

    Финансы
    • 07 октября, 2026
    • 09:07
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.10.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    101,54

    0,90

    40,69

    WTI (долл/барр)

    90,17

    0,48

    32,75

    Золото (долл/унция)

    4 168,60

    15,30

    - 172,50

    Индексы

    Dow-Jones

    51 521,28

    253,38

    3 457,99

    S&P 500

    7 818,93

    44,98

    973,43

    Nasdaq

    27 599,89

    122,58

    4 357,90

    Nikkei

    70 154,02

    207,16

    19 814,54

    Dax

    25 449,19

    194,98

    958,78

    FTSE 100

    10 541,69

    43,75

    610,31

    CAC 40 INDEX

    7 865,07

    30,97

    - 284,43

    Shanghai Composite

    3 842,99

    0,80

    - 125,85

    Bist 100

    12 374,26

    - 69,66

    1 112,74

    RTS

    854,64

    - 6,47

    - 259,49

    Валюта

    USD/EUR

    1,1231

    0,0011

    - 0,0514

    USD/GBP

    1,3248

    0,0032

    - 0,0225

    JPY/USD

    158,4100

    0,2400

    1,9600

    RUB/USD

    85,0203

    0,1577

    6,2703

    TRY/USD

    49,1960

    0,0196

    6,2398

    CNY/USD

    6,7064

    - 0,0010

    - 0,2826
    Фондовые рынки Валютные рынки Биржевые индексы
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.10.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (07.10.2026)
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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