Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.10.2026)
Финансы
- 07 октября, 2026
- 09:07
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|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
101,54
|
0,90
|
40,69
|
WTI (долл/барр)
|
90,17
|
0,48
|
32,75
|
Золото (долл/унция)
|
4 168,60
|
15,30
|
- 172,50
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
51 521,28
|
253,38
|
3 457,99
|
S&P 500
|
7 818,93
|
44,98
|
973,43
|
Nasdaq
|
27 599,89
|
122,58
|
4 357,90
|
Nikkei
|
70 154,02
|
207,16
|
19 814,54
|
Dax
|
25 449,19
|
194,98
|
958,78
|
FTSE 100
|
10 541,69
|
43,75
|
610,31
|
CAC 40 INDEX
|
7 865,07
|
30,97
|
- 284,43
|
Shanghai Composite
|
3 842,99
|
0,80
|
- 125,85
|
Bist 100
|
12 374,26
|
- 69,66
|
1 112,74
|
RTS
|
854,64
|
- 6,47
|
- 259,49
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1231
|
0,0011
|
- 0,0514
|
USD/GBP
|
1,3248
|
0,0032
|
- 0,0225
|
JPY/USD
|
158,4100
|
0,2400
|
1,9600
|
RUB/USD
|
85,0203
|
0,1577
|
6,2703
|
TRY/USD
|
49,1960
|
0,0196
|
6,2398
|
CNY/USD
|
6,7064
|
- 0,0010
|
- 0,2826
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.10.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (07.10.2026)
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