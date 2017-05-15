Китай откроет в Грузии банк с капиталом в 1 млрд долларов

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В Пекине состоялась официальная церемония подписания декларации, предусматривающая основание банка для развития Грузии. Как сообщает Report со ссылкой на Apsny.ge, документ был оформлен в рамках стартовавшего вчера форума "Один пояс - один путь".

Основной капитал нового банка составит 1 млрд долларов, а накопительный – 300 млн долларов. Основателями этой финансовой организации выступили крупнейшая китайская корпорация China Energy Company Limited (CEFC) и компания Eurasian Invest LLC.

Со стороны Грузии под декларацией поставил подпись вице-премьер и министр финансов Димитри Кумсишвили. В соответствии с документом, обе китайские компании взяли на себя обязательства создать в Грузии новый коммерческий банк. По словам Кумсишвили, представители CEFC и Eurasian Invest LLC уже обратились к Национальному банку Грузии, чтобы приступить к реализации всех официальных процедур.

"Для нашей банковской системы и развития экономики очень важна конкуренция в банковском секторе", - сказал Кумсишвили после подписания документа. Он добавил, что начало работы еще одного крупного банка в Грузии также очень важно для развития частного сектора.

Отметим, что в проект "Один пояс - один путь", предложенный председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году, к настоящему моменту уже вложено порядка 50 млрд долларов. В ходе открытия форума Си Цзиньпин заявил, что в ближайшее время Китай выделит еще 124 млрд долларов на новые проекты Шелкового пути.

В двухдневном форуме участвуют президенты и премьеры 29 государств, а также руководители ряда международных организаций, в том числе ООН, МВФ, Всемирного банка и ВТО. Общее число участников превысит 1,2 тыс. человек.