Kapital Bank объявил скидку на кредиты для работников сельского хозяйства

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Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank по случаю 1 ноября – профессионального праздника работников сельского хозяйства предлагает новую льготную кампанию по кредитам. Об этом сообщили Report в пресс-службе банка.

В рамках акции работники сельского хозяйства, обратившие в Kapital Bank, могут воспользоваться скидкой до 2% на годовую процентную ставку. Также кредит до 8 тыс. манатов оформляется без поручителя. Акция продлится до 30 ноября 2017 года.

Следует отметить, сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 тыс. манатов, срок от 3-х до 48 месяцев. Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату посредством Kapital Bank.

Для оформления кредита необходимо будет предоставить в банк зарплатную карту, а также удостоверение личности.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.