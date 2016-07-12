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    Исполнительный директор Unibank перейдет в руководство Bank Standard

    Оздоровление контрольного пакета акций Bank Standard будет осуществляться посредством ОАО Azer-Turk Bank

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Ожидается назначение нового председателя Наблюдательного совета ОАО Bank Standard. Как сообщили Report в банковских кругах, им станет исполнительный директор ОАО Unibank Халид Ахадов.

    Напомним, что Палата надзора за финансовыми рынками с учетом позиции банка в финансовом секторе, удельного веса активов, социального характера обязательств и системного значения приняла решение о финансовом оздоровлении (санации) Bank Standard. 

    Согласно решению, программа оздоровления контрольного пакета акций Bank Standard будет осуществляться посредством принадлежащего государству ОАО Azer-Turk Bank. До 3 августа 2016 года Azer-Turk Bank вновь сформирует органы управления Bank Standard и с этой даты деятельность банка будет восстановлена в полном объеме в соответствии с бизнес-стратегией. 

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