Исполнительный директор Unibank перейдет в руководство Bank Standard

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Ожидается назначение нового председателя Наблюдательного совета ОАО Bank Standard. Как сообщили Report в банковских кругах, им станет исполнительный директор ОАО Unibank Халид Ахадов.

Напомним, что Палата надзора за финансовыми рынками с учетом позиции банка в финансовом секторе, удельного веса активов, социального характера обязательств и системного значения приняла решение о финансовом оздоровлении (санации) Bank Standard.

Согласно решению, программа оздоровления контрольного пакета акций Bank Standard будет осуществляться посредством принадлежащего государству ОАО Azer-Turk Bank. До 3 августа 2016 года Azer-Turk Bank вновь сформирует органы управления Bank Standard и с этой даты деятельность банка будет восстановлена в полном объеме в соответствии с бизнес-стратегией.