    Инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана выросли на 8%

    • 10 сентября, 2025
    • 15:04
    Инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана выросли на 8%

    За январь-август текущего года в основной капитал Азербайджана было направлено инвестиций на сумму 11 млрд 374,5 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, этот показатель на 0,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Согласно данным, объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, сократился на 16,6%, в то время как инвестиции в ненефтегазовый сектор увеличились на 8%.

    Из использованных инвестиций 5 млрд 800,2 млн манатов или 51% были направлены в сферы производства продукции, 3 млрд 819,9 млн манатов (33,6%) – в сферы услуг, а 1 млрд 754,4 млн манатов (15,4%) – на строительство жилых домов.

    Внутренние инвестиции составили 8 млрд 752,8 млн манатов или 77% от общего объема инвестиций, направленных в основной капитал. 8 млрд 985,9 млн манатов или 79% инвестиций были непосредственно использованы на выполнение строительно-монтажных работ.

