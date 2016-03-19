Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана начали сокращаться

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Объем инвестиций в основной капитал от иностранных учреждений и организаций за январь-февраль 2016 года составил 1 241,1 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, из них 629,4 млн. манатов пришлось на январь, 611,7 млн. манатов - февраль. Это означает сокращение в месячном сравнении на 2,8%. В то же время в феврале удельный вес иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал сократился на 7,4 процентных пункта и составил 64,1%.

Согласно отчету, из инвестиций, направляемых в основной капитал из зарубежных стран и международных организаций, 1 045,8 млн. манатов (84,3%) пришлось на долю Великобритании, Турции, Швеции, Малайзии, Швейцарии, России и Ирана.

Отметим, что в январе-феврале 2016 года на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 1 834,9 млн. манатов.