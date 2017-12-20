Грузия вводит новые правила для машин с иностранными номерами

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Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Парламент Грузии принял новый закон, обязывающий водителей автомобилей с иностранными номерами страховать транспортное средство при въезде в Грузию, если они намерены остаться в стране не менее 15 дней. Об этом сообщает Report со ссылкой на Sputnik Georgia.

Законопроект "Об обязательном страховании гражданской ответственности передвигающегося по Грузии владельца автотранспортного средства, зарегистрированного в иностранном государстве" должен подписать президент. Согласно проекту, новшество вступит в силу с 1 марта.

Стоимость страхового пакета для въезжающих в Грузию машин с иностранными номерами будет зависеть от вида транспортного средства и срока страхового периода. Приобрести страховку можно будет на контрольно-пропускном пункте. Стоимость страхового пакета зависит от вида транспортного средства и срока страхового периода. Застраховать автотранспортное средство можно будет на 15, 30 или 90 дней, а также на год.

Передвижение транспорта с иностранными номерами в Грузии без страховки будет караться штрафом в размере 100 лари (более 39,2 доллара) для мотоциклов, легковых автомобилей, сельскохозяйственной техники и 200 лари (более 78,4 доллара) для автобусов и грузовиков.