Государственный нефтяной фонд Азербайджана сегодня потерял еще 8 млн. долларов

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) после продолжившейся девальвации национальной валюты Китая - юаня сегодня потерял еще 8 млн. долларов.

Как сообщает Report, 12 августа Центробанк Китая снизил юань еще на 1,62%. После этого решения инвестиции ГНФАР в облигации Китая в размере 500 млн. долларов обесценились на 8 млн. манатов. С учетом вчерашней девальвации, за последние два дня убытки ГНФАР составили около 18 млн. манатов.