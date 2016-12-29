Госнефтефонд потратит на медицинское страхование сотрудников 126 тыс. манатов

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ ОАО Atasigorta стало победителем тендера на медицинское страхование сотрудников Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР). Об этом сообщили Report из фонда.

По информации, решением Тендерной комиссии от 16 декабря 2016 года ОАО Atasigorta выбрано из четырех претендентов. Компания и ГНФАР подписали соответствующий контракт.

Согласно условиям контракта, на медицинское страхование в течение одного года 160 сотрудников Atasigorta будет перечислено 126,4 тыс. манатов, то есть в объеме 790 манатов на человека. Взамен каждый сотрудник ГНФАР будет обеспечен медицинской страховкой в размере 10 тыс. манатов.