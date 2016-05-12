​ГНФАР выставит на продажу еще 50 млн. долларов

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Сегодня Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) выставит на продажу на валютном аукционе 50 млн. долларов.

Как передает Report, на состоявшемся 10 мая валютном аукционе из средств ГНФАР в объеме 50 млн. долларов 27,8 млн. долларов продано 12 коммерческим банкам, 20 млн. долларов - Центробанку Азербайджана (ЦБА). Общая сумма продаж составила 47,8 млн. долларов. По итогам аукциона продано 95,6% выставленной на продажу валютной массы.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что ЦБА продолжит манатную интервенцию на сегодняшнем аукционе.