​ГНФАР выставит на продажу 100 млн. долларов

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Сегодня Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) планирует выставить на продажу 100 млн. долларов США.

Отметим, что, хотя объем валютной интервенции Центробанка Азербайджана (ЦБА) в основном равен 50 млн. долларов, на последнем аукционе эта цифра достигла 200 млн. долларов.

Как сообщили Report в банковских кругах, повышение суммы в 2 раза объясняется намерением ЦБА снизить курс доллара. Аналитическая группа Report прогнозирует рост курса на 0,2% или 0,0031 маната, однако курс продажи наличного доллара может снизиться до 1,55 AZN/USD. Иными словами, официальный курс 15 июля может превысить отметку в 1,56 AZN/USD.