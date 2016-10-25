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    ГНФАР объявил тендер

    Тендер проводится в целях закупки услуг по медицинскому страхованию

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (ГНФАР) объявила открытый тендер на закупку услуг по медицинскому страхованию. 

    Как сообщает Report, информация об этом опубликована в официальной прессе.

    Взнос за участие в тендере составляет 100 манатов. Желающим принять участие в тендере следует предоставить все необходимые документы до 22 ноября, тендерные предложения – до 1 декабря в административное здание ГНФАР по адресу: г.Баку, пр. Гейдара Алиева, 165.

    Тендерные предложения будут рассмотрены 2 декабря в 11:00 по указанному адресу.

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