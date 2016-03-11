​ГНФАР на сегодняшнем валютном аукционе выставит на продажу 200 млн. долларов

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Сегодня Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) посредством регулярных аукционов Центробанка Азербайджана (ЦБА) выставит на продажу 200 млн. долларов США. Как сообщает Report, это в четыре раза превышает объем интервенции в предыдущие дни.

Отметим, что сегодня официальный курс равен 1,6456 AZN/USD. Аналитическая группа Report прогнозирует, что курс на 14 марта серьезно не изменится и сохранится в пределах 1,64-1,65 AZN/USD.