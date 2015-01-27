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    Главы МИД ЕС обсудят возможность отключения России от SWIFT

    Министры иностранных дел Евросоюза на встрече обсудят перечень новых санкций против компаний и банков РФ

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел Евросоюза на встрече 29 января обсудят возможность отключения России от международной системы платежей SWIFT, а также перечень новых санкций против компаний и банков страны, сообщает Report со ссылкой на Bloomberg. 

    В частности, в Брюсселе изучают возможность расширения списка товаров и технологий, экспорт которых в Россию планируется остановить. Кроме того, Еврокомиссия может запретить покупку российских суверенных долговых обязательств, а также расширить список физических лиц, активы которых в Европе могут быть заморожены.

    Введение новых санкций должно быть одобрено всеми 28 странами, входящими в Евросоюз. 

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