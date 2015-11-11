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    ГКЦБ утвердил новые правила

    Определены требования к внешним аудиторам лицензированных на рынке ценных бумаг лиц

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Государственный комитет по ценным бумагам (ГКЦБ) утвердил новые "Правила о требованиях к внешним аудиторам лицензированных на рынке ценных бумаг лиц" и включил их в Государственный реестр правовых актов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в распространенной комитетом информации.

    Эти правила (http://scs.gov.az/uploads/pdf/gu8yzq94qe8rqcjp997u.pdf) определяют требования к внешним аудиторам инвестиционных компаний, фондовых бирж, клиринговых организаций и депозитариев инвестиционных фондов. 

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