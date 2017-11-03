Finoko приобрел Union Kredit

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Небанковская кредитная организация Finoko (НКО) приобрела НКО Union Kredit.

Об этом сообщил Report заместитель председателя правления Finoko Боюкага Мамедов.

По его словам, сделка состоялась 13 сентября этого года. Представитель Finoko не раскрыл стоимость сделки.

Напомним, что Finoko создан в 2014 году. Его уставный капитал составляет 1 млн манатов. 50% акций НКО принадлежит Эльчину Рашид оглу Алиеву (председатель Наблюдательного совета), а 50% принадлежит Эльмару Рашид оглу Алиеву (член Наблюдательного совета).

Union Credit создан в 2011 году. Его уставный капитал составляет 451,8 тыс. манатов.