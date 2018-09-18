Еврокомиссия призывает модернизировать ВТО

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Система Всемирной торговой организации находится "в самом глубоком кризисе", поэтому нуждается в модернизации.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, об этом заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

Она отметила, что торговый конфликт между США и КНР подчеркивает необходимость реформирования ВТО:

"Мы согласны с некоторой критикой Соединённых Штатов в отношении Китая, и отчасти их политикой. Мы пытаемся обсудить это через ВТО, - сказала Мальмстрём, - Но мы не согласны с методами, которыми пользуются США, чтобы заставить КНР принять новые тарифы".

Жесткие меры, предпринятые Дональдом Трампом, подрывают основы мировой экономики, считает Еврокомиссия.

Свои предложения о реформе ВТО Еврокомиссия представит в Женеве 20 сентября в ходе встречи, созванной по инициативе Канады. А на следующей неделе в Нью-Йорке Мальмстрём будет вырабатывать общий план по этому вопросу с представителями США и Японии.