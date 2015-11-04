Евро подешевело

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ 3 ноября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 0,50% и составил 17 918,15 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,27% - до 2 109,79 пунктов, Nasdaq вырос на 0,35% - до 5 145,13 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 0,34% - до 6 383,61 пунктов, французский индекс CAC-40 вырос на 0,41% - до 4 936,18 пунктов, германский DAX - на 0,004% - до 10 951,15 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 0,63% и составила 1 121,10 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0952 (-0,11%).