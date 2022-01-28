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Эльман Рустамов: Не видим угроз со стороны рынка криптовалют

Эльман Рустамов: Не видим угроз со стороны рынка криптовалют "Уровень криптовалютизации у нас очень низкий. Сейчас необходимо изучить, насколько криптовалюта может нанести финансовый ущерб в мире, какие есть риски, связанные с перемещением капитала. Пока мы не видим серьезных угроз со стороны рынка криптовалют".
Финансы
28 января 2022 г. 13:48
Эльман Рустамов: Не видим угроз со стороны рынка криптовалют

"Уровень криптовалютизации у нас очень низкий. Сейчас необходимо изучить, насколько криптовалюта может нанести финансовый ущерб в мире, какие есть риски, связанные с перемещением капитала. Пока мы не видим серьезных угроз со стороны рынка криптовалют".

Как передает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов сообщил на пресс-конференции.

Эльман Рустамов добавил, что ведется мониторинг деятельности банков в странах, где широкое распространение получила криптовалюта.

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Версия на азербайджанском языке Elman Rüstəmov: "Kriptovalyuta bazarından təhdid görmürük"

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