Эльман Рустамов: Не видим угроз со стороны рынка криптовалют

"Уровень криптовалютизации у нас очень низкий. Сейчас необходимо изучить, насколько криптовалюта может нанести финансовый ущерб в мире, какие есть риски, связанные с перемещением капитала. Пока мы не видим серьезных угроз со стороны рынка криптовалют".

"Уровень криптовалютизации у нас очень низкий. Сейчас необходимо изучить, насколько криптовалюта может нанести финансовый ущерб в мире, какие есть риски, связанные с перемещением капитала. Пока мы не видим серьезных угроз со стороны рынка криптовалют".

Как передает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов сообщил на пресс-конференции.

Эльман Рустамов добавил, что ведется мониторинг деятельности банков в странах, где широкое распространение получила криптовалюта.