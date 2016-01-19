​Эльман Рустамов: Поручена разработка новых программ совместно с финансово-кредитными учреждениями

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ "Президент Азербайджана поручил подготовить пакет реформ. Особо поручено разработать новые программы совместно с финансово-кредитными учреждениями, укрепить связи с ними".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса: "Макроэкономическая стабильность находится в центре внимания президента, значительная часть его деятельности посвящена этому. Это не только совещания, президент ежедневно находится в тесном контакте со своей экономической командой. Реформы проводятся под его руководством".

"На повестке дня находится обеспечение макроэкономической стабильности. В своих выступлениях президент выдвинул ряд новых структурных изменений. Это формирование полностью либеральной экономической модели, новой инвестиционной экономической среды и концепция достижения экономического роста. Это требует коренных реформ", - отметил глава ЦБА.

Наряду с этим, Э.Рустамов добавил, что банковский сектор страны достаточно стабилен: "Ядро стабильно. Сейчас осуществляется пошаговая реструктуризация Международного банка Азербайджана. Банковский сектор больше всего пострадал от девальвации. За последние 10-12 лет банковский сектор выделил 80 млрд. манатов кредитов, сыграл важную роль в кредитовании экономики".