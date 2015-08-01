​Экспортерам вернут таможенные пошлины за экспорт товаров в США

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Конгресс США продлил срок действия "Полномочий на поощрение торговли" и "Всеобщей системы преференций" (Generalized System of Preferences (GSP)).

Как сообщает Report, новый акт по GSP предусматривает право пользования программой для бенефициарных стран до 31 декабря 2017 года. Новый закон уже вступил в силу и экспортерам будут возвращены таможенные пошлины, выплаченные за экспорт в США товаров, для которых предусмотрены льготы в рамках программы GSP, в период с 31 июля 2013 года по 29 июля 2015 года.

В информации Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) говорится, что в рамках программы GSP местные экспортеры получили право беспошлинного экспорта в США местных товаров по пяти тысячам товарных позиций без уплаты пошлин или по низким тарифам.