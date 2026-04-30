Экспорт SOCAR Polymer в первом квартале достиг $57 млн

SOCAR Polymer за январь–март текущего года экспортировал ненефтегазовую продукцию на сумму $57 млн.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске "Экспортного обзора" Центра анализа и коммуникации экономических реформ.

Согласно данным, показатель снизился на $2 млн, или на 3,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что за первый квартал ненефтегазовый экспорт Азербайджана увеличился на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил $862 млн.