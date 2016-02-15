​Эксперты: Россию ожидает череда экономических шоков

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ По расчетам министерства финансов России, без проведения структурных реформ и роста цен на нефть страну ожидают 15 лет застоя.

Как сообщает Report со ссылкой на газету "Ведомости", по консервативному сценарию минфина, при средних ценах на нефть в 40 долларов за баррель до 2030 года экономика России будет расти на 1-1,3% в год. В среднем, как отмечается, в инерционном варианте экономика растет на 0,8% в год. В целом за 15 лет ВВП вырастет на 13 процентов - для сравнения, на столько же он увеличился в 2011-2013 годах. Реальный размер ВВП восстановится до уровня 2014 года в 2020 году. Кроме того, реальные зарплаты вернутся к планке 2014 года только через 10 лет.

По мнению руководителя Экономической экспертной группы Евсея Гурвича, вариант долгой стагнации вполне реален, только будет еще сопровождаться периодическими шоками от очередного спада цен на нефть: "Это будет застой, на который будут время от времени накладываться финансовые кризисы".

Неважно, на какой уровень цены нефти ориентироваться – 40 или 50 долларов/баррель, без ее роста и без реформ потенциал экономики ограничен ростом 1–1,5% в год, считает Гурвич. Россия уже в этом году потратит основную часть резервного фонда и при очередном внешнем шоке может получить помимо экономического спада еще финансовый и банковский кризис, так как средств на поддержку банковской системы не останется, предупреждает Гурвич.