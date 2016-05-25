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    ​EBRD заинтересован в проекте Южного газового коридора

    Сир Сума Чакрабарти: Развитие банковского сектора без реформ невозможно

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ За последние два года при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) в Азербайджане реализовано 30 проектов на общую сумму 270 млн. долларов.

    Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции в Баку президент EBRD Сир Сума Чакрабарти.

    Он отметил, что EBRD заинтересован в участии в проекте Южного газового коридора: "В банковском секторе страны стартовали различные реформы. Считаю, что без этих реформ развитие этой сферы невозможно". 

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