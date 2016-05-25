​EBRD: Необходимо разработать новый механизм для возобновления манатного кредитования

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) обеспокоен ростом проблемных кредитов в Азербайджане. Как передает Report, об этом заявил журналистам президент банка Сир Сума Чакрабарти: "Этот вопрос относится не только к Азербайджану".

Глава банка отметил, что EBRD заинтересован в выпуске облигаций в местной валюте: "Однако надо выяснить, заинтересован ли в этом местный рынок. Размещение облигаций в манатах начнется уже с этого года".

С.Чакрабарти также рассказал о встрече в Палате надзора за финансовыми рынками: "В Палате мы обсудили ситуацию в банковском секторе после девальвации. Считаю, что необходимо разработать новый механизм для возобновления банками манатного кредитования".