​Доходы SOCAR выросли в 3 раза

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Активы Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) за 2015 год выросли на 66,01% или 15 887 млн. манатов и составили 39 954 млн. манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в аудиторском отчете о деятельности SOCAR за 2015 год, опубликованном компанией Ernst&Young.

Согласно отчету, в прошлом году общий капитал SOCAR вырос на 32,48% или 3 591 млн. манатови и достиг 14 648 млн. манатов.

Также общие доходы компании за 2015 год по сравнению с 2014 годом выросли на 186,9% или 2 114 млн. манатов, составив 3 245 млн. манатов.

SOCAR завершил прошлый год с прибылью в 3 254 млн. манатов. Напомним, что эта цифра в 2014 году составила 3 830 млн. манатов.