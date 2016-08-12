​Денежные переводы в Азербайджан за последние два года сократились на 47%

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Объем денежных переводов в Азербайджан за январь-июнь этого года сократился в годовом сравнении на 22,5%, по сравнению с соответствующим периодом 2014 года – на 47,1%.

Как сообщает Report, об этом говорится в обзоре денежной политики за первое полугодие Центробанка Азербайджана.

Так, за первые шесть месяцев этого года в страну перечислено 423 млн. долларов США. В первом полугодии 2015 года этот показатель равнялся 546 млн. долларов, в аналогичном периоде 2014 года – 799 млн. долларов.

Сокращение объема денежных переводов объясняется ослаблением экономической активности в странах-партнерах Азербайджана.