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    Dekabank продолжит свою деятельность в качестве небанковской кредитной организации

    Еще один банк, лицензия которого была аннулирована на прошлой неделе, решил продолжить деятельность в качестве небанковской кредитной организации

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ ОАО Dekabank, лицензия которого была ликвидирована на прошлой неделе Палатой надзора за финансовыми рынками (ПНФР), решило продолжить деятельность в качестве небанковской кредитной организации (НКО).

    Об этом в заявлении Report сообщил председатель Правления банка Исмаил Алиев. 

    По его словам, вопрос уже согласован между акционерами Dekabank и ПНФР: "В настоящее время идет работа по ликвидации банка. Решением суда Фонд страхования вкладов Азербайджана назначен ликвидатором Dekabank. После завершения этих работ и выполнения обязательств мы будем функционировать в качестве НКО".

    Отметим, что Dekabank функционирует с 1992 года. Его уставный капитал составлял 52,767 млн. манатов. 

    Напомним, что до этого ОАО Parabank приняло решение остаться на рынке в качестве НКО.

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