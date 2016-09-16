Дефицит бюджета в Азербайджане сократился на 10%

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе этого года в государственный бюджет Азербайджана поступило 8 281,5 млн манатов, израсходовано - 9 348,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство финансов, бюджет исполнен с дефицитом в 1 067,0 млн манатов или до 2,8% ВВП.

Отметим, что за январь-июль 2016 года доходы государственного бюджета Азербайджана составили 7 007,5 млн манатов, расходы - 8 193,5 млн манатов. Бюджет исполнен с дефицитом в 1 186,0 млн манатов или до 3,7% ВВП. Бюджетный дефицит в месячном исчислении сократился на 10%, отношение дефицита бюджета к ВВП снизилось на 0,9 процентных пункта.