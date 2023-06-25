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Чистая прибыль SOCAR выросла в 4,5 раза

Чистая прибыль SOCAR выросла в 4,5 раза Государственная нефтяная компания (SOCAR) завершила 2022 год с чистой прибылью в 9,424 млрд манатов.
Финансы
25 июня 2023 г. 17:41
Чистая прибыль SOCAR выросла в 4,5 раза

Государственная нефтяная компания (SOCAR) завершила 2022 год с чистой прибылью в 9,424 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность компании, это в 4,5 раза больше, чем в 2021 году.

В прошлом году выручка SOCAR от продаж составила 119,228 млрд манатов (на 53,8% больше, чем годом ранее), себестоимость продаж - 104,526 млрд манатов (на 52,2% больше), общие и административные расходы - 1,851 млрд манатов (на 27,1% больше), процентные доходы, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки - 0,367 млрд манатов (на 62,4% больше), финансовые расходы - 1,537 млрд манатов (на 23,3% больше), выплаты подоходного налога - 1,439 млрд манатов (на 23,8% больше).

На 1 января этого года активы SOCAR составили 80,835 млрд манатов, что на 16,55% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства компании увеличились на 1,9% - до 47,5 млрд манатов, балансовый капитал увеличился на 46,5% - до 33,335 млрд манатов, в том числе уставный капитал на 0,25% - до 4,76 млрд манатов.

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