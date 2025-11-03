Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Цены на золото немного повысились на фоне ослабления торговой напряженности

    Финансы
    • 03 ноября, 2025
    • 09:53
    Цены на золото немного повысились на фоне ослабления торговой напряженности

    Стоимость золота повысилась в понедельник утром.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на $15,1 относительно предыдущего закрытия, или на 0,38% - до $4 011,6 за тройскую унцию.

    Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,65%, до $48,475 за унцию.

    При этом аналитики предупреждают, что ослабление напряженности в мировой торговле может негативно повлиять на спрос на актив.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отношения с Китаем носят соревновательный характер, но сотрудничество с Пекином несет больше выгоды, чем конфронтация.

    стоимость золота Comex фьючерсы драгметаллы
    Gold prices edge higher as trade tensions ease

    Последние новости

    10:33

    Нефть умеренно выросли в цене после объявления решений по добыче восьмерки ОПЕК+

    Энергетика
    10:32

    Мобильная служба ASAN будет действовать в регионах

    Социальная защита
    10:12

    В Пирекешкюле и Агдере уничтожат непригодные боеприпасы

    Армия
    10:00

    Азербайджан входит в топ-3 по числу обучающихся в Украине студентов

    Наука и образование
    09:53

    Цены на золото немного повысились на фоне ослабления торговой напряженности

    Финансы
    09:46

    ЦИУТ призвал водителей соблюдать осторожность в дождливую погоду

    Происшествия
    09:42

    МЧС: В Азербайджане на минувшей неделе произошло 192 пожара

    Происшествия
    09:41
    Видео

    В результате землетрясения в Афганистане пострадали до 300 человек - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    09:40

    Запущено прямое авиасообщение между Астаной и Белградом

    В регионе
    Лента новостей