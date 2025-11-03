Цены на золото немного повысились на фоне ослабления торговой напряженности

Стоимость золота повысилась в понедельник утром.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на $15,1 относительно предыдущего закрытия, или на 0,38% - до $4 011,6 за тройскую унцию.

Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,65%, до $48,475 за унцию.

При этом аналитики предупреждают, что ослабление напряженности в мировой торговле может негативно повлиять на спрос на актив.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отношения с Китаем носят соревновательный характер, но сотрудничество с Пекином несет больше выгоды, чем конфронтация.