Цены на золото немного повысились на фоне ослабления торговой напряженности
Финансы
- 03 ноября, 2025
- 09:53
Стоимость золота повысилась в понедельник утром.
Как передает Report, это следует из данных торгов.
Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на $15,1 относительно предыдущего закрытия, или на 0,38% - до $4 011,6 за тройскую унцию.
Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,65%, до $48,475 за унцию.
При этом аналитики предупреждают, что ослабление напряженности в мировой торговле может негативно повлиять на спрос на актив.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отношения с Китаем носят соревновательный характер, но сотрудничество с Пекином несет больше выгоды, чем конфронтация.
