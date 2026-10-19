Центробанки Азербайджана и Словакии договорились укреплять институциональное сотрудничество

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов в рамках Ежегодных собраний Всемирного банка и Международного валютного фонда встретился с председателем Национального банка Словакии Петером Кажимиром.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В ходе встречи были обсуждены глобальная и региональная макроэкономическая обстановка, тенденции развития в финансовом секторе, а также текущее состояние сотрудничества между двумя учреждениями.

По итогам встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании в целях укрепления институциональных и правовых основ сотрудничества между учреждениями, расширения взаимных связей, а также содействия обмену передовым опытом и знаниями в области центрального банковского дела.

В рамках Меморандума предусматривается развитие сотрудничества в сферах денежно-кредитной политики, платежных систем и финансовых технологий, а также регулирования и надзора за банковскими, страховыми и рынками капитала.