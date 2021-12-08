ЦБА: В ближайшие пять лет мы должны перейти к цифровому банкингу

Цифровая трансформация на сегодняшний день является приоритетом.

Цифровая трансформация на сегодняшний день является приоритетом.

Как сообщает Report, об этом на 5-м Международном банковском форуме “Безналичная экономика: надежная, безопасная и устойчивая” в Баку заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фарид Османов.

"ЦБА планирует проводить работу по пяти основным направлениям в целях расширения безналичных расчетов. Мы хотим разработать правовое законодательство, которое будет поддерживать финтех-компании. Также проводим работы по построению и постоянному расширению инфраструктуры для достижения развития в этой области. В ближайшие пять лет мы должны перейти от традиционного к цифровому банкингу. ЦБА оказал необходимую поддержку для расширения безналичных расчетов, и мы уже знаем, какую работу предпримем в ближайшие три года”, - отметил он.