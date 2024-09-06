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ЦБА: Проект "зеленой таксономии" для финсектора близок к завершению

ЦБА: Проект "зеленой таксономии" для финсектора близок к завершению Разработка проекта "зеленой таксономии" для финсектора Азербайджана близка к завершению.
Финансы
6 сентября 2024 г. 13:36
ЦБА: Проект зеленой таксономии для финсектора близок к завершению

Разработка проекта "зеленой таксономии" для финсектора Азербайджана близка к завершению.

Как передает Report, об этом сообщил ведущий экономист отдела устойчивого финансирования ЦБА Кенан Мамедов.

"К разработке проекта были привлечены местные и зарубежные эксперты, а также представители госорганов. Сейчас анализируется, как банки и другие участники сектора смогут использовать таксономию. Мы стараемся сделать таксономию более понятной и практичной", - сказал он.

По его словам, проект будет представлен общественности в ближайшие месяцы.

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Версия на английском языке CBA: Development of green taxonomy in its final stage
Версия на азербайджанском языке AMB: "Yaşıl taksanomiya"nın hazırlanması yekun mərhələdədir

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