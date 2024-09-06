ЦБА: Проект "зеленой таксономии" для финсектора близок к завершению

Разработка проекта "зеленой таксономии" для финсектора Азербайджана близка к завершению.
Как передает Report, об этом сообщил ведущий экономист отдела устойчивого финансирования ЦБА Кенан Мамедов.
"К разработке проекта были привлечены местные и зарубежные эксперты, а также представители госорганов. Сейчас анализируется, как банки и другие участники сектора смогут использовать таксономию. Мы стараемся сделать таксономию более понятной и практичной", - сказал он.
По его словам, проект будет представлен общественности в ближайшие месяцы.