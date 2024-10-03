ЦБА обнародовал планы по "зеленой" повестке

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует представить таксономию "зеленых финансов" до 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдут в ноябре этого года в Баку.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на Бакинской климатической неделе в четверг.
Кроме того, в течение года будут проведены различные презентации для банковского сектора.
По его словам, Центробанк в текущем году представил финансовому сектору новые инструкции, касающиеся регулирования финансовых рисков.