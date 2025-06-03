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ЦБА и АБР обсудили реализацию новых проектов технической помощи

ЦБА и АБР обсудили реализацию новых проектов технической помощи 15:13 Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Азиатский банк развития (АБР) обсудили реализацию новых проектов.
Финансы
3 июня 2025 г. 15:44
ЦБА и АБР обсудили реализацию новых проектов технической помощи

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Азиатский банк развития (АБР) обсудили реализацию новых проектов технической помощи.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, председатель ЦБА Талех Кязымов встретился с делегацией во главе с вице-президентом АБР по Южной, Центральной и Западной Азии Инмин Яном, который находится с визитом в Азербайджане.

В ходе встречи обсуждены макроэкономическая ситуация и тенденции роста экономики Азербайджана, вопросы стимулирования цифровых технологий и зеленого финансирования, приоритеты, определенные в рамках "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы", а также возможности расширения проектов технической помощи с АБР и развития сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес.

По итогам встречи достигнута договоренность о дальнейшем укреплении взаимоотношений между сторонами.

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Версия на английском языке CBA, ADB mull implementation of new technical assistance projects
Версия на азербайджанском языке AMB və ADB yeni layihələrin həyata keçirilməsini müzakirə edib

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