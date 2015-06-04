​БМВБ: Деятельность биржи временно приостановлена

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Временно приостановлено заключение валютных сделок между банками на Бакинской межбанковской валютной бирже (БМВБ). В настоящее время заключение сделок осуществляется на открытом рынке.

Как сообщает Report со ссылкой на БМВБ, это связано с приостановкой деятельности БМВБ. Представитель банка отметил, что это носит временный характер.

"Точная дата возобновления деятельности биржи неизвестна. Однако не может быть и речи о закрытии биржи", - отметил он.