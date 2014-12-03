Британские компании проявляют интерес к банковской системе Азербайджана

Баку. 3 декабря.Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов принял делегацию во главе с торговым посланником при премьер-министре Великобритании по Азербайджану, Казахстану и Туркменистану, членом парламента Чарльзом Хендри.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, на встрече были обсуждены вопросы, связанные с макроэкономической ситуацией в Азербайджане, развитием банковского сектора, финансовой стабильностью, развитием торговых и инвестиционных отношений между двумя странами.

В ходе встречи Э.Рустамов рассказал членам делегации о макроэкономической стабильности, экономическом росте, развитии ненефтяного сектора, внешнеторговой позиции страны, в том числе о денежной политике Центрального банка, развитии банковского сектора, проводимых реформах и капитализации банков.

Ч.Хендри отметил высокий уровень экономических отношений между Великобританией и Азербайджаном и высоко оценил реформы в сфере банковской системы. Он заметил, что британские компании заинтересованы в сотрудничестве в сфере банковской системы, расширении торговых связей и укреплении сотрудничества в ненефтяном секторе.

Также на встрече обсуждалась текущая ситуация, а также перспективы двустороннего сотрудничества между банковскими системами обеих стран.