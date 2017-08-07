Биткоин обновил рекорд

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Биткоин продолжает расти, несмотря на то, что на прошлой неделе от блокчейна главной криптовалюты отпочковалась новая ветка - bitcoin cash. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, в пятницу, 4 августа, цена на биткоин взлетела на 16% - до 3 292 долларов. Отметим, что предыдущий рекорд зафиксирован 11 июня на уровне 3 000 долларов.

Спор разгорелся вокруг обновления базовой технологии. Разработчики против майнеров, сторонники SegWit2x против инициаторов масштабного увеличения размера блока. "Хардфорк, устроенный группой радикально настроенных майнеров, почти не повлиял на стоимость или перспективы биткоина. Активация SegWit - важнейший этап в технологической эволюции биткоина", - отмечает Аурелиен Менат, директор криптовалютной биржи в Гонконге Gatecoin Ltd.

Отметим, что предметом спора стала проблема, тормозившая развитие биткоина: с ростом его популярности транзакции стали медленнее из-за ограничений по размеру данных, обрабатываемых блокчейном. В рамках SegWit2x часть этих данных будет вынесена за пределы основной сети, а размер блока будет увеличен до 2 мегабайт - но это лишь четверть от размера блока биткоин-кэш. Поначалу решение SegWit2x было заблокировано, но, скорее всего, майнеры перейдут на эту технологию в августе, несмотря на сохраняющиеся разногласия, которые могут осложнить процесс.