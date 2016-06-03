​Bank Standard обнародовал правила возврата средств клиентам

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ ОАО Bank Standard будет выплачивать клиентам, имеющим дебетовый счет в банке, не более 1 000 манатов в неделю. Об этом сообщили Report в банке.

"Эти правила действительны для текущих и депозитных счетов индивидуальных клиентов, а также физических и юридических лиц", - заявили в банке.

Таким образом, банк будет возвращать клиентам примерно 4 000 манатов каждый месяц.

В то же время отмечается, что дата возобновления банком других операций пока неизвестна.