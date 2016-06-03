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    ​Bank Standard обнародовал правила возврата средств клиентам

    Банк будет выплачивать клиентам, имеющим дебетовый счет в банке, не более 1 000 манатов в неделю

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ ОАО Bank Standard будет выплачивать клиентам, имеющим дебетовый счет в банке, не более 1 000 манатов в неделю. Об этом сообщили Report в банке.

    "Эти правила действительны для текущих и депозитных счетов индивидуальных клиентов, а также физических и юридических лиц", - заявили в банке.

    Таким образом, банк будет возвращать клиентам примерно 4 000 манатов каждый месяц.

    В то же время отмечается, что дата возобновления банком других операций пока неизвестна. 

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