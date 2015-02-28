Bank Respublika повысил проценты по депозитам

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ ОАО Bank Respublika повысил годовые проценты по вкладам физических и юридических лиц в манатах и долларах. Новые правила касаются всех депозитов, вложенных на срок от 6 месяцев до 3-х лет.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, сейчас при ежемесячном снятии процентов максимальные процентные ставки по вкладам физических и юридический лиц в манатах составляют 9% годовых (юридические лица - 8%). При снятии процентных доходов по истечении срока процентные ставки будут составлять 12,5% и 9,5% годовых соответственно (юридические лица - 8,5%).

Таким образом, Bank Respublika увеличила доходность населения и юридических лиц на 3,5 процентных пункта годовых. Наряду с этим, по вкладам, сложенным на 36 месяцев, установлены процентные ставки 13,9% годовых и соответственно по депозитам юридических лиц сроком на 24 месяца - 13,5% годовых.

Депозитный счет можно открыть в любом филиале и отделении банка. Новые процентные ставки относятся ко всем регионам, в которых представлен банк.