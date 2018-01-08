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    Бакинская фондовая биржа и Белорусская валютно-фондовая биржа подписали меморандум о сотрудничестве

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Бакинская фондовая биржа (БФБ) и Белорусская валютно-фондовая биржа подписали меморандум о сотрудничестве.

    Об этом сообщает Reportсо ссылкой на БФБ.

    Согласно докладу, документ был подписан председателями правлений обеих организаций Вугаром Намазовым и Андреем Аухименей.

    Целью меморандума является налаживание и развитие связей между организациями, обмен опытом в направлении обеспечения эффективности и устойчивости деятельности бирж, развитие листинга, изучение правовой базы для вывода новых финансовых инструментов на рынок, организация учебных и практических программ и пр.

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