Глава ЦБА: Азербайджан проводит консервативную политику по внешнему долгу

Азербайджан проводит консервативную политику по внешнему долгу. Но учитывая приоритетность сектора занятости, мы привлекли кредит у Всемирного банка (ВБ).

Как сообщает Report, об этом председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов сказал на церемонии подписания меморандума о сотрудничестве в сфере оказания помощи уязвимым группам населения в организации самозанятости между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана.

По словам Рустамова, именно после встречи главы государства с руководителями ВБ, банком был выдан кредит на реализацию проекта.

Выступивший на мероприятии министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что занятость является основной частью политики каждой страны: "В прошлом году именно с занятостью была связана основная часть социального пакета, охватывающего 4,2 млн населения. Сегодня 270 тыс. человек зарегистрированы в качестве соискателей работы в подсистеме занятости. Из них 90 тыс. безработные,180 тыс. ищут другую работу. В прошлом году трудоустроено 103 тыс. человек, 4 тыс. человек получают профтехобразование".