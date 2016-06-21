​Азербайджанская инвестиционная компания выбрала банк, которому продаст валютные ресурсы

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" провела оценку котировочных заявок на закупку услуг по конвертации в связи с продажей иностранной валюты. Как сообщает Report, согласно решению Тендерной комиссии, победителем объявлен ОАО Pasha Bank, с которым подписан договор купли-продажи.

В то же время ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" провела оценку предложений на закупку услуг по техническому обслуживанию компьютеров и офисной техники (за исключением ремонтных работ). По результатам конкурса победителем объявлено ООО İTServ. С данной компанией подписан договор купли-продажи.

Напомним, что Азербайджанская инвестиционная компания (АИК) учреждена распоряжением президента Азербайджана от 30 марта 2006 года. Основной целью компании является развитие ненефтяного сектора экономики Азербайджана путем привлечения местных и иностранных инвесторов для коммерческих предприятий, а также срочных инвестиционных вложений за счет собственных средств.