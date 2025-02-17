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Азербайджан внедряет новый бюджетный механизм при поддержке SECO и Всемирного банка

Азербайджан внедряет новый бюджетный механизм при поддержке SECO и Всемирного банка В Азербайджане стартовали тренинги на тему "Применение нового бюджетного механизма и повышение потенциала в этой сфере".
Финансы
17 февраля 2025 г. 18:47
Азербайджан внедряет новый бюджетный механизм при поддержке SECO и Всемирного банка

В Азербайджане стартовали тренинги на тему "Применение нового бюджетного механизма и повышение потенциала в этой сфере".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Тренинги организованы в рамках совместного проекта Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) и Всемирного банка.

Первая часть организованных тренингов охватывает теоретико-методологические вопросы, участие принимают 55 представителей из 47 государственных учреждений.

На тренингах, которые будут проводиться до 28 февраля группой тренеров Центра подготовки среднесрочных рамок расходов Министерства финансов, будут проведены практические занятия по составлению стратегических и бюджетных планов по секторам, подготовке бюджетных заявок по существующим и продолжающимся мероприятиям, новым политическим инициативам, управлению фискальными рисками, проверке состояния исполнения стратегических планов, а также разъяснению форм обмена информацией, другим вопросам, определенным методологической базой, процессуально регулирующей механизм программно-целевого бюджетирования.

В апреле-июне этого года планируется проведение интерактивных тренингов по специальной практической специализированной учебной программе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 47 dövlət qurumu SECO və Dünya Bankının təlimlərinə cəlb edilib

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