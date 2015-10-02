​Азербайджан со следующего года внедряет обязательное медицинское страхование

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ "Азербайджан с 2016 года приступит к внедрению обязательного медицинского страхования. С этой целью уже сформирована необходимая законодательная база и со следующего года начнутся практические работы в этом направлении".

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса в связи с проектом госбюджета на 2016 год.

Министр, отвечая на вопросы касательно Международного банка Азербайджана (МБА), отметил, что при прежнем руководстве банка допущены серьезные ошибки. Поэтому руководящие лица банка отстранены от занимаемых должностей, сейчас правоохранительные органы проводят расследование: "Так, неоднократно отмечалось, что кредиты выдавались без залога, нарушались нормативные требования Центробанка".

"МБА - самый крупный банк страны, в котором хранятся вклады населения в большом объеме. В целях защиты интересов вкладчиков по указу главы государства проводятся реабилитационные мероприятия, направленные на подготовку банка к приватизации. Сейчас осуществляется передача плохих активов банка другой организации", - добавил С.Шарифов.