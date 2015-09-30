​Азербайджан резко сократил товарооборот с Евросоюзом

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Внешнеторговый оборот Азербайджана со странами Европейского союза в годовом сравнении сократился на 32,34% и за январь-август 2015 года составил 6 650,5 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за отчетный период экспорт сократился на 38,9% и составил 4 906,3 млн. долларов, импорт - на 3,04%, составив 1 744,1 млн. долларов. Согласно статистике, товарооборот со странами Евросоюза составляет 47,23% общего товарооборота, доля экспорта равна 59,95% от общего объема экспорта, доля импорта - 29,57% от общего объема импорта.

Отметим, что на долю Италии пришлось 29,35% или 1 951,8 млн. долларов товарооборота со странами ЕС. В годовом исчислении наблюдается сокращение экспорта в Италию на 53,94% до 1 641,4 млн. долларов, импорт же из Италии вырос на 86,86%, составив 310,4 млн. долларов.