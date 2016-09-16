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    Азербайджан повысил процентную ставку по страхуемым манатным вкладам до 15%

    Этот шаг предпринят после повышения Центробанком Азербайджана ставки рефинансирования до 15%

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в Азербайджане процентная ставка по вкладам в национальной валюте, подпадающим под страхование, увеличена с 12% до 15%. Как передает Report, об этом заявил журналистам председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев.

    По его словам, данный шаг предпринят после повышения Центробанком Азербайджана ставки рефинансирования до 15%: “Естественно, повышение процентной ставки по страхуемым вкладам приведет к повышению стоимости привлекаемых банками средств, однако опыт показывает, что постепенно проценты снижаются”.

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